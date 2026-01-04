$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 15945 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 40819 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 27760 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 41399 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 50991 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 56993 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55229 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50695 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65545 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В течение суток 4 декабря на фронте произошло 154 боевых столкновения, российская армия совершила более 3000 обстрелов и применила 4663 дрона-камикадзе. Наибольшая интенсивность боев сосредоточена на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где отбито 47 и 53 атаки соответственно.

Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях

По состоянию на 22:00 4 декабря ситуация на линии фронта остается напряженной: с начала суток произошло 154 боевых столкновения. российская армия совершила более 3000 обстрелов и применила 4663 дрона-камикадзе. Также зафиксировано 23 авиаудара с использованием 75 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая интенсивность боев сосредоточена на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Вблизи Покровска, Мирнограда и окрестных населенных пунктов отбито 47 атак.

На этом участке украинские защитники ликвидировали и ранили 121 оккупанта, уничтожили танк, три склада боеприпасов, три роботизированных комплекса и 29 беспилотников. На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые попытки врага.

Ситуация на других направлениях

Значительная активность зафиксирована на Александровском (22 атаки) и Константиновском (17 атак) направлениях. На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях совокупно отбито 18 атак, кое-где бои продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении остановлено семь попыток наступления, в частности в районе Волчанска.

На Приднепровском направлении враг активности не проявлял, на других участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Степан Гафтко

