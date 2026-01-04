Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
В течение суток 4 декабря на фронте произошло 154 боевых столкновения, российская армия совершила более 3000 обстрелов и применила 4663 дрона-камикадзе. Наибольшая интенсивность боев сосредоточена на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где отбито 47 и 53 атаки соответственно.
По состоянию на 22:00 4 декабря ситуация на линии фронта остается напряженной: с начала суток произошло 154 боевых столкновения. российская армия совершила более 3000 обстрелов и применила 4663 дрона-камикадзе. Также зафиксировано 23 авиаудара с использованием 75 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
Наибольшая интенсивность боев сосредоточена на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Вблизи Покровска, Мирнограда и окрестных населенных пунктов отбито 47 атак.
На этом участке украинские защитники ликвидировали и ранили 121 оккупанта, уничтожили танк, три склада боеприпасов, три роботизированных комплекса и 29 беспилотников. На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые попытки врага.
Ситуация на других направлениях
Значительная активность зафиксирована на Александровском (22 атаки) и Константиновском (17 атак) направлениях. На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях совокупно отбито 18 атак, кое-где бои продолжаются.
На Южно-Слобожанском направлении остановлено семь попыток наступления, в частности в районе Волчанска.
На Приднепровском направлении враг активности не проявлял, на других участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
