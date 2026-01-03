Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ

Украина совместно с США согласовала военный документ, который определяет механизмы поддержки, восстановления и модернизации Вооруженных сил, а также контроль за выполнением договоренностей. Об этом стало известно во время заседания советников по национальной безопасности стран "Коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Перед началом мероприятия секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что стороны планируют обсудить рамочные документы будущего мирного соглашения, план восстановления и процветания Украины, а также военно-политические вопросы, а начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов проинформировал, что между Украиной и США на уровне генштабов согласован военный документ, состоящий из четырех разделов и приложений.

Действительно проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные Силы Украины, обеспечение Вооруженных Сил, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проводиться мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон - подчеркнул он во время брифинга.

Кроме того, он добавил, что другие страны-партнеры также осуществляют подобную работу, а один из разделов касается деятельности "Коалиции желающих", в частности темы контингентов.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица рассказал, что во время первой сессии участники рассмотрели ключевые документы, кроме экономического. Его планируют обсудить во время второй сессии с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.

По словам Кислицы, главная задача сейчас - проинформировать партнеров о последних доработках в документах.

Смотрите, первая сессия была посвящена тому, чтобы за относительно короткое время с участием всех, кто был готов прибыть в Киев, пройтись по всем документам. Это не была переговорная сессия на экспертном уровне. Это была сессия, где ближайшие к своим лидерам советники по вопросам местной безопасности оценили проделанную работу, высказали свои общие позиции - заявил он.

Ожидается, что уже во вторник в Париже лидеры "Коалиции желающих" политически согласуют ключевые документы мирного процесса. После этого партнеры будут иметь 48 часов для обработки предоставленной информации.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб 6 января 2026 года примет участие во встрече Коалиции желающих в Париже. Встреча, которую принимает Президент Франции Эммануэль Макрон, обсудит поддержку Украины и мирные переговоры.