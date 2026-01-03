$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:18 • 12 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 25139 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 50172 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 51385 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 72254 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 43168 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 71442 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 100409 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 67997 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60931 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
68%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Землетрясение в Мексике: много погибших и раненыхVideo3 января, 04:32 • 15972 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico3 января, 05:40 • 18182 просмотра
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе07:38 • 14342 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика08:11 • 7364 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 12694 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 42170 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 60997 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 75804 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 211528 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 132561 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Польша
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 44345 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 54684 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 53809 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 132561 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 50509 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина и США согласовали военный документ, определяющий механизмы поддержки, восстановления и модернизации Вооруженных сил, а также контроль за выполнением договоренностей. Документ состоит из четырех разделов и приложений, охватывая обеспечение ВСУ и мониторинг соблюдения соглашений.

Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ

Украина совместно с США согласовала военный документ, который определяет механизмы поддержки, восстановления и модернизации Вооруженных сил, а также контроль за выполнением договоренностей. Об этом стало известно во время заседания советников по национальной безопасности стран "Коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Перед началом мероприятия секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что стороны планируют обсудить рамочные документы будущего мирного соглашения, план восстановления и процветания Украины, а также военно-политические вопросы, а начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов проинформировал, что между Украиной и США на уровне генштабов согласован военный документ, состоящий из четырех разделов и приложений.

Действительно проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные Силы Украины, обеспечение Вооруженных Сил, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проводиться мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон

 - подчеркнул он во время брифинга.

Кроме того, он добавил, что другие страны-партнеры также осуществляют подобную работу, а один из разделов касается деятельности "Коалиции желающих", в частности темы контингентов.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица рассказал, что во время первой сессии участники рассмотрели ключевые документы, кроме экономического. Его планируют обсудить во время второй сессии с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.

По словам Кислицы, главная задача сейчас - проинформировать партнеров о последних доработках в документах.

Смотрите, первая сессия была посвящена тому, чтобы за относительно короткое время с участием всех, кто был готов прибыть в Киев, пройтись по всем документам. Это не была переговорная сессия на экспертном уровне. Это была сессия, где ближайшие к своим лидерам советники по вопросам местной безопасности оценили проделанную работу, высказали свои общие позиции

- заявил он.

Ожидается, что уже во вторник в Париже лидеры "Коалиции желающих" политически согласуют ключевые документы мирного процесса. После этого партнеры будут иметь 48 часов для обработки предоставленной информации.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб 6 января 2026 года примет участие во встрече Коалиции желающих в Париже. Встреча, которую принимает Президент Франции Эммануэль Макрон, обсудит поддержку Украины и мирные переговоры.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Александр Стабб
Сергей Кислыця
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Париж
Франция
Соединённые Штаты
Украина