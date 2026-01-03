Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ

Україна спільно зі США погодила військовий документ, який визначає механізми підтримки, відновлення та модернізації Збройних сил, а також контроль за виконанням домовленостей. Про це стало відомо під час засідання радників з національної безпеки країн "Коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

Перед початком заходу секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що сторони планують обговорити рамкові документи майбутньої мирної угоди, план відновлення і процвітання України, а також військово-політичні питання, а начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов поінформував, що між Україною та США на рівні генштабів погоджено військовий документ, який складається з чотирьох розділів і додатків.

Дійсно проведена двостороння робота зі Сполученими Штатами Америки на рівні генеральних штабів. Був погоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки. Всі ці розділи про те, яким чином буде підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення Збройних Сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін - наголосив він під час брифінгу.

Крім того, він додав, що інші країни-партнери також здійснюють подібну роботу, а один із розділів стосується діяльності "Коаліції охочих", зокрема теми контингентів.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розповів, що під час першої сесії учасники розглянули ключові документи, окрім економічного. Його планують обговорити під час другої сесії за участі прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва.

За словами Кислиці, головне завдання нині - поінформувати партнерів про останні доопрацювання в документах.

Дивіться, перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час за участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники від питань місцевої безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції - заявив він.

Очікується, що вже у вівторок у Парижі лідери "Коаліції охочих" політично узгодять ключові документи мирного процесу. Після цього партнери матимуть 48 годин для опрацювання наданої інформації.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб 6 січня 2026 року візьме участь у зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Зустріч, яку приймає Президент Франції Еммануель Макрон, обговорить підтримку України та мирні переговори.