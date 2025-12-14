$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 4488 просмотра
Теракт на Хануку в Сиднее: число жертв возросло до 16, среди погибших – ребенок

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В Сиднее во время празднования Хануки в результате теракта погибли 16 человек, включая 10-летнюю девочку и 40-летнего мужчину, еще 40 человек получили ранения. Двое нападавших в возрасте 24 и 50 лет совершили атаку, один из них был ликвидирован полицейскими.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее число жертв возросло до 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. Об этом информирует Sky News, передает УНН.

Детали

По информации местной полиции, общее число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди достигло 16 человек. Среди них - 10-летняя девочка, которая умерла в больнице от полученных травм, а также 40-летний мужчина, не выживший после госпитализации. Тринадцать человек погибли непосредственно на месте нападения. Шестнадцатой жертвой стал один из нападавших.

После атаки в медицинские учреждения доставили 42 пострадавших, двое из них впоследствии умерли. Сейчас в больницах остаются 40 раненых: пятеро находятся в критическом состоянии, остальные - в тяжелом или среднем.

Отмечается, что нападение совершили двое мужчин в возрасте 24 и 50 лет. Старшего ликвидировали полицейские на месте происшествия, младшего тяжело ранили - он находится в больнице в критическом состоянии. Во время перестрелки пострадали также двое сотрудников полиции.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

Ранее сообщалось, что в результате этой стрельбы погибло 12 человек, еще 29 получили ранения. Полиция расследует версию о возможном третьем нападавшем и обнаружила автомобиль с вероятными взрывными устройствами.

Мировые лидеры выразили шок и глубокое соболезнование в связи со смертельной стрельбой на пляже Бонди в Сиднее.

Вита Зеленецкая

