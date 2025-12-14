Стрілянина у Сіднеї: вже 12 загиблих, поліція шукає можливого третього нападника

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 3390 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 28166 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 52178 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 37444 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 37275 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30773 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19439 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18645 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16346 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14328 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.9м/с
92%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 11106 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 14298 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 4594 перегляди
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 4048 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 5534 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 35314 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 40793 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 40778 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 50534 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 74473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19506 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 21603 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26551 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 61003 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41526 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Стрілянина у Сіднеї: вже 12 загиблих, поліція шукає можливого третього нападника

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.

Стрілянина у Сіднеї: вже 12 загиблих, поліція шукає можливого третього нападника

Кількість загиблих унаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї зросла до 12 осіб. Ще щонайменше 29 людей дістали поранення. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс підтвердив, що напад був цілеспрямовано спрямований проти єврейської громади Сіднея.

Цей напад був спрямований проти єврейської громади Сіднея. У перший день Хануки, який мав бути ніччю миру і радості, яку ця громада святкувала разом із сім'ями та прихильниками, був зруйнований цим жахливим злим нападом

- заявив він.

Комісар поліції штату Маль Лайон повідомив, що інцидент офіційно визнано терористичним. Він також зазначив, що наразі розслідується версія щодо можливого третього нападника, хоча підтвердити її поки що неможливо.

Крім того, правоохоронці виявили в районі Бонді автомобіль, у якому, за попередніми даними, можуть міститися кілька саморобних вибухових пристроїв. На місці працюють вибухотехніки, операція з убезпечення території триває.

Нагадаємо

На пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки, загинуло 10 людей, включаючи одного стрільця, а десятки отримали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.

Ольга Розгон

Новини Світу
Обшук
Сутички