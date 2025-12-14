Стрілянина у Сіднеї: вже 12 загиблих, поліція шукає можливого третього нападника
Київ • УНН
Внаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.
Кількість загиблих унаслідок стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї зросла до 12 осіб. Ще щонайменше 29 людей дістали поранення. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс підтвердив, що напад був цілеспрямовано спрямований проти єврейської громади Сіднея.
Цей напад був спрямований проти єврейської громади Сіднея. У перший день Хануки, який мав бути ніччю миру і радості, яку ця громада святкувала разом із сім'ями та прихильниками, був зруйнований цим жахливим злим нападом
Комісар поліції штату Маль Лайон повідомив, що інцидент офіційно визнано терористичним. Він також зазначив, що наразі розслідується версія щодо можливого третього нападника, хоча підтвердити її поки що неможливо.
Крім того, правоохоронці виявили в районі Бонді автомобіль, у якому, за попередніми даними, можуть міститися кілька саморобних вибухових пристроїв. На місці працюють вибухотехніки, операція з убезпечення території триває.
Нагадаємо
На пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки, загинуло 10 людей, включаючи одного стрільця, а десятки отримали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.