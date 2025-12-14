Стрельба в Сиднее: уже 12 погибших, полиция ищет возможного третьего нападавшего
В результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее погибли 12 человек, еще 29 получили ранения. Полиция расследует версию о возможном третьем нападавшем и обнаружила автомобиль с вероятными взрывными устройствами.
Число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее возросло до 12 человек. Еще по меньшей мере 29 человек получили ранения. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс подтвердил, что нападение было целенаправленно направлено против еврейской общины Сиднея.
Это нападение было направлено против еврейской общины Сиднея. В первый день Хануки, который должен был быть ночью мира и радости, которую эта община праздновала вместе с семьями и сторонниками, был разрушен этим ужасным злым нападением
Комиссар полиции штата Маль Лайон сообщил, что инцидент официально признан террористическим. Он также отметил, что в настоящее время расследуется версия о возможном третьем нападавшем, хотя подтвердить ее пока невозможно.
Кроме того, правоохранители обнаружили в районе Бонди автомобиль, в котором, по предварительным данным, могут находиться несколько самодельных взрывных устройств. На месте работают взрывотехники, операция по обеспечению безопасности территории продолжается.
