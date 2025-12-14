Стрельба в Сиднее: уже 12 погибших, полиция ищет возможного третьего нападавшего

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 3626 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 28452 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 52478 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 37658 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 37482 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 30884 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19509 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18662 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16360 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 14341 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0.9м/с
92%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14 декабря, 02:36 • 11230 просмотра
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам14 декабря, 03:31 • 14436 просмотра
В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога14 декабря, 04:44 • 4852 просмотра
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 4302 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину07:29 • 5760 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 35502 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 41019 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 40928 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 50674 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 74625 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Германия
Берлин
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 19572 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 21679 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 26623 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 61061 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 41583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Стрельба в Сиднее: уже 12 погибших, полиция ищет возможного третьего нападавшего

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее погибли 12 человек, еще 29 получили ранения. Полиция расследует версию о возможном третьем нападавшем и обнаружила автомобиль с вероятными взрывными устройствами.

Стрельба в Сиднее: уже 12 погибших, полиция ищет возможного третьего нападавшего

Число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее возросло до 12 человек. Еще по меньшей мере 29 человек получили ранения. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс подтвердил, что нападение было целенаправленно направлено против еврейской общины Сиднея.

Это нападение было направлено против еврейской общины Сиднея. В первый день Хануки, который должен был быть ночью мира и радости, которую эта община праздновала вместе с семьями и сторонниками, был разрушен этим ужасным злым нападением

- заявил он.

Комиссар полиции штата Маль Лайон сообщил, что инцидент официально признан террористическим. Он также отметил, что в настоящее время расследуется версия о возможном третьем нападавшем, хотя подтвердить ее пока невозможно.

Кроме того, правоохранители обнаружили в районе Бонди автомобиль, в котором, по предварительным данным, могут находиться несколько самодельных взрывных устройств. На месте работают взрывотехники, операция по обеспечению безопасности территории продолжается.

Напомним

На пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки, погибло 10 человек, включая одного стрелка, а десятки получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого, расследование продолжается.

Ольга Розгон

Новости Мира
Обыск
Столкновения