Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України
Київ • УНН
Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня загинув емігрант з України, який намагався прикрити свою дружину. Подружжя приїхало відзначити Хануку, у них залишилися двоє дітей та 11 онуків.
Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї у неділю, 14 грудня, де відзначали Хануку, загинув емігрант з України. Про це інформує Daily Mail, передає УНН.
Деталі
За словами очевидців, чоловік намагався прикрити свою дружину Ларису Клейтман і загинув під час хаотичної стрілянини.
Подружжя прожило разом майже пів століття та спеціально приїхало з району Матравіль, щоб відзначити Хануку.
Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в потилицю
Подружжя емігрувало до Австралії з України. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.
Нагадаємо
У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.
Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї стрілянини загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.
Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї.
Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї кількість жертв зросла до 16 осіб, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані.
