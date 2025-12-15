$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"
20:56 • 2298 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори між українською та американською делегаціями
19:10 • 6654 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 17614 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 27984 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 45987 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 71132 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49776 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45476 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37210 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня загинув емігрант з України, який намагався прикрити свою дружину. Подружжя приїхало відзначити Хануку, у них залишилися двоє дітей та 11 онуків.

Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України

Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї у неділю, 14 грудня, де відзначали Хануку, загинув емігрант з України. Про це інформує Daily Mail, передає УНН.

Деталі

За словами очевидців, чоловік намагався прикрити свою дружину Ларису Клейтман і загинув під час хаотичної стрілянини.

Подружжя прожило разом майже пів століття та спеціально приїхало з району Матравіль, щоб відзначити Хануку.

Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в потилицю

-  розповіла жінка.

Подружжя емігрувало до Австралії з України. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї стрілянини загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.

Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї.

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї кількість жертв зросла до 16 осіб, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. 

Поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Університеті Брауна, де загинули люди14.12.25, 16:57 • 2936 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Шлюб
Австралія
Україна