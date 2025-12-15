Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины
Киев • УНН
Во время теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погиб эмигрант из Украины, который пытался прикрыть свою жену. Супруги приехали отметить Хануку, у них остались двое детей и 11 внуков.
Во время теракта на пляже Бонди в Сиднее в воскресенье, 14 декабря, где отмечали Хануку, погиб эмигрант из Украины. Об этом информирует Daily Mail, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, мужчина пытался прикрыть свою жену Ларису Клейтман и погиб во время хаотичной стрельбы.
Супруги прожили вместе почти полвека и специально приехали из района Матравиль, чтобы отметить Хануку.
Я думаю, в него выстрелили, когда он встал, чтобы защитить меня, и пуля попала ему в затылок
Супруги эмигрировали в Австралию из Украины. У них остались двое детей и 11 внуков.
Напомним
В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.
Ранее сообщалось, что в результате этой стрельбы погибло 12 человек, еще 29 получили ранения. Полиция расследует версию о возможном третьем нападавшем и обнаружила автомобиль с вероятными взрывными устройствами.
Мировые лидеры выразили шок и глубокое соболезнование в связи со смертельной стрельбой на пляже Бонди в Сиднее.
В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее число жертв возросло до 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.
