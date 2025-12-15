Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины

$42.270.00
21:34 • 1912 просмотра
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
20:56 • 3638 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10 • 7550 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 18071 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 28342 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 46161 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 71305 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 49837 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45579 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37312 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с Зеленским
Мелони призвала принять стратегию Трампа как сигнал к самостоятельной обороне
Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News
Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик Диденко
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 87117 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Энтони Альбанезе
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Австралия
Польша
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Во время теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погиб эмигрант из Украины, который пытался прикрыть свою жену. Супруги приехали отметить Хануку, у них остались двое детей и 11 внуков.

Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины

Во время теракта на пляже Бонди в Сиднее в воскресенье, 14 декабря, где отмечали Хануку, погиб эмигрант из Украины. Об этом информирует Daily Mail, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, мужчина пытался прикрыть свою жену Ларису Клейтман и погиб во время хаотичной стрельбы.

Супруги прожили вместе почти полвека и специально приехали из района Матравиль, чтобы отметить Хануку.

Я думаю, в него выстрелили, когда он встал, чтобы защитить меня, и пуля попала ему в затылок

-  рассказала женщина.

Супруги эмигрировали в Австралию из Украины. У них остались двое детей и 11 внуков.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

Ранее сообщалось, что в результате этой стрельбы погибло 12 человек, еще 29 получили ранения. Полиция расследует версию о возможном третьем нападавшем и обнаружила автомобиль с вероятными взрывными устройствами.

Мировые лидеры выразили шок и глубокое соболезнование в связи со смертельной стрельбой на пляже Бонди в Сиднее.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее число жертв возросло до 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. 

Полиция задержала подозреваемого после стрельбы в Университете Брауна, где погибли люди14.12.25, 16:57 • 2964 просмотра

Вита Зеленецкая

