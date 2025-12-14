Полиция задержала подозреваемого после стрельбы в Университете Брауна, где погибли люди

В Провиденсе полиция задержала подозреваемого по делу о стрельбе в Университете Брауна, в результате которой погибли двое студентов, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция Провиденса подтвердила, что один из подозреваемых уже находится под стражей. По словам начальника полиции Оскара Переса, задержание произошло рано утром в воскресенье, и сейчас правоохранители не разыскивают других лиц. Детали о задержанном не разглашаются из-за продолжающегося расследования.

Мэр Провиденса Бретт Смайли сообщил, что семеро раненых находятся в стабильном состоянии, а один в критическом, но стабильном, еще одного уже выписали из больницы. После ареста приказ о самоизоляции для окружающих районов отменили, однако часть улиц остается перекрытой.

Жители Провиденса должны вздохнуть немного легче этим утром - сказал Смайли.

Дополнительно

Стрельба произошла в здании инженерного корпуса Брауна Барус и Холли, где студенты сдавали экзамены. По данным полиции, вооруженный мужчина проник внутрь через открытую внешнюю дверь, открыл огонь по студентам и скрылся. Следователи изъяли гильзы с места происшествия.

Напомним

В субботу, 13 декабря, в районе Университета Брауна (США) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 9 получили ранения. Администрация университета объявила чрезвычайную ситуацию и посоветовала студентам и сотрудникам оставаться в безопасных помещениях.

В результате стрельбы в кампусе Университета Брауна в городе Провиденс погибли двое студентов и еще девять человек получили ранения. Полиция разыскивает подозреваемого, его личность до сих пор не установлена.