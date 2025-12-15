Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын

$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 6270 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
20:56 • 12287 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 12601 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 21809 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 31124 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 47646 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 72901 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50449 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 46308 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37923 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта14 декабря, 16:17 • 4534 просмотра
Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты 14 декабря, 16:59 • 10372 просмотра
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC NewsPhoto14 декабря, 17:06 • 16209 просмотра
Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик ДиденкоPhoto14 декабря, 17:23 • 11802 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto22:08 • 5838 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 51471 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 63087 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 54936 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 64536 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 89028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 4170 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 27069 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 29136 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 33857 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 68381 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Фильм

Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Полиция Нового Южного Уэльса идентифицировала 50-летнего Саджида Акрама и его 24-летнего сына Навида Акрама как нападавших на еврейскую общину в Сиднее. В результате теракта погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 38 пострадали.

Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что нападение на еврейскую общину в Сиднее в воскресенье, 14 декабря, совершили 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что один из нападавших - Саджид Акрам - был ликвидирован правоохранителями непосредственно на месте инцидента. Его сообщник, Навид Акрам, был задержан и доставлен в больницу.

50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам были идентифицированы как предполагаемые стрелки, совершившие нападение. Старший мужчина во время инцидента в воскресенье был застрелен полицией - он скончался на месте происшествия, а 24-летний получил критические ранения и был доставлен в больницу под охраной правоохранителей

- говорится в сообщении издания.

Полиция пока не установила связи этого теракта с другими возможными подозреваемыми.

Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что число жертв может увеличиться, поскольку двое раненых скончались уже после госпитализации.

На данный момент официально подтверждена гибель 16 человек, среди них - один из нападавших. Еще 38 пострадавших лечатся в больницах Сиднея, семеро из них находятся в критическом состоянии.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили два самодельных взрывных устройства, которые не сдетонировали. Их оперативно изъяли и обезвредили.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.

Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины14.12.25, 23:08 • 5870 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Хранитель
Австралия