Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
Киев • УНН
Полиция Нового Южного Уэльса идентифицировала 50-летнего Саджида Акрама и его 24-летнего сына Навида Акрама как нападавших на еврейскую общину в Сиднее. В результате теракта погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 38 пострадали.
Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что нападение на еврейскую общину в Сиднее в воскресенье, 14 декабря, совершили 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что один из нападавших - Саджид Акрам - был ликвидирован правоохранителями непосредственно на месте инцидента. Его сообщник, Навид Акрам, был задержан и доставлен в больницу.
50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам были идентифицированы как предполагаемые стрелки, совершившие нападение. Старший мужчина во время инцидента в воскресенье был застрелен полицией - он скончался на месте происшествия, а 24-летний получил критические ранения и был доставлен в больницу под охраной правоохранителей
Полиция пока не установила связи этого теракта с другими возможными подозреваемыми.
Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что число жертв может увеличиться, поскольку двое раненых скончались уже после госпитализации.
На данный момент официально подтверждена гибель 16 человек, среди них - один из нападавших. Еще 38 пострадавших лечатся в больницах Сиднея, семеро из них находятся в критическом состоянии.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили два самодельных взрывных устройства, которые не сдетонировали. Их оперативно изъяли и обезвредили.
Напомним
В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.
В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.
