У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту
Київ • УНН
У Будинку уряду України запалили Ханукію. Прем'єрка Юлія Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту в Сіднеї, де загинуло щонайменше 10 людей.
Прем'єрка України Юлія Свириденко повідомила, що сьогодні в Будинку ряду України було запалено Ханукію, що символізує перемогу світла над темрявою. Також Свириденко згадала про "жахливий теракт" у Сіднеї, сказавши, що він "Затьмарив день". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Вона долучилася до цієї традиції разом із Головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представниками єврейської спільноти країни.
Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя
Вона наголосила, що для України критично важливо, аби всі національні спільноти, які вважають країну своїм домом, мали рівні можливості для розвитку своїх культур і традицій.
