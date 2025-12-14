У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 6390 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 12667 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 33737 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 58780 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 41653 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40453 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33194 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20198 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19072 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16690 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
98%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 7328 перегляди
Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боївPhoto14 грудня, 06:48 • 4174 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 5648 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 11455 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 3362 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 39252 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 46522 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 44031 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 53725 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 77988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21091 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23402 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28309 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62745 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43085 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетна система С-400
С-300

У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Будинку уряду України запалили Ханукію. Прем'єрка Юлія Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту в Сіднеї, де загинуло щонайменше 10 людей.

У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту

Прем'єрка України Юлія Свириденко повідомила, що сьогодні в Будинку ряду України було запалено Ханукію, що символізує перемогу світла над темрявою. Також Свириденко згадала про "жахливий теракт" у Сіднеї, сказавши, що він "Затьмарив день". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Вона долучилася до цієї традиції разом із Головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представниками єврейської спільноти країни.

Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя 

– зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що для України критично важливо, аби всі національні спільноти, які вважають країну своїм домом, мали рівні можливості для розвитку своїх культур і традицій.

Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14.12.25, 12:28 • 3300 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Австралія
Україна