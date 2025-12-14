У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту

Прем'єрка України Юлія Свириденко повідомила, що сьогодні в Будинку ряду України було запалено Ханукію, що символізує перемогу світла над темрявою. Також Свириденко згадала про "жахливий теракт" у Сіднеї, сказавши, що він "Затьмарив день". Про це повідомляє УНН.

Вона долучилася до цієї традиції разом із Головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представниками єврейської спільноти країни.

Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя