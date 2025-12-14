В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта
В Доме правительства Украины зажгли Ханукию. Премьер Юлия Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта в Сиднее, где погибло по меньшей мере 10 человек.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что сегодня в Доме правительства Украины была зажжена Ханукия, символизирующая победу света над тьмой. Также Свириденко упомянула о "ужасном теракте" в Сиднее, сказав, что он "омрачил день". Об этом сообщает УНН.
Она присоединилась к этой традиции вместе с Председателем Совета Федерации еврейских общин Украины Мейером Стамблером и представителями еврейской общины страны.
Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта в Сиднее. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших. Боль этой утраты разделяют все свободные люди, которые знают, как внезапно насилие разрушает привычный ритм жизни
Она подчеркнула, что для Украины критически важно, чтобы все национальные общины, которые считают страну своим домом, имели равные возможности для развития своих культур и традиций.
