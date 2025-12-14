$42.270.00
В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Доме правительства Украины зажгли Ханукию. Премьер Юлия Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта в Сиднее, где погибло по меньшей мере 10 человек.

В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что сегодня в Доме правительства Украины была зажжена Ханукия, символизирующая победу света над тьмой. Также Свириденко упомянула о "ужасном теракте" в Сиднее, сказав, что он "омрачил день". Об этом сообщает УНН.

Детали

Она присоединилась к этой традиции вместе с Председателем Совета Федерации еврейских общин Украины Мейером Стамблером и представителями еврейской общины страны.

Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта в Сиднее. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших. Боль этой утраты разделяют все свободные люди, которые знают, как внезапно насилие разрушает привычный ритм жизни 

– отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что для Украины критически важно, чтобы все национальные общины, которые считают страну своим домом, имели равные возможности для развития своих культур и традиций.

Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14.12.25, 12:28 • 3292 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Кабинет Министров Украины
Австралия
Украина