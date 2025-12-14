В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что сегодня в Доме правительства Украины была зажжена Ханукия, символизирующая победу света над тьмой. Также Свириденко упомянула о "ужасном теракте" в Сиднее, сказав, что он "омрачил день". Об этом сообщает УНН.

Она присоединилась к этой традиции вместе с Председателем Совета Федерации еврейских общин Украины Мейером Стамблером и представителями еврейской общины страны.

Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта в Сиднее. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших. Боль этой утраты разделяют все свободные люди, которые знают, как внезапно насилие разрушает привычный ритм жизни