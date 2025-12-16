$42.250.05
Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Алекс Клейтман, переживший Холокост, погиб во время теракта на пляже Бонди в Сиднее, защищая свою жену. Супруги были вместе более 60 лет, Лариса Клейтман выжила.

Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины

Среди погибших на пляже в Сиднее был Алекс Клейтман, ему было 87 лет, родом из Украины, пережил Холокост и много лет жил в Австралии вместе с женой. Об этом сообщил Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман, передает УНН.

14 декабря, в Сиднее на пляже Бонди во время празднования первого дня Хануки террористы открыли огонь по присутствующим на празднике… Убиты евреи разных возрастов, от детей до пожилых, среди них был Алекс Клейтман, ему было 87 лет, он родом из Украины, пережил Холокост и много лет жил в Австралии вместе с женой. Он погиб, пытаясь защитить любимую, закрыв ее своим телом, от пуль нелюдей

- сообщил Асман.

По его словам, Лариса Клейтман выжила, Алекс спас ее, супруги были вместе более 60 лет.

Ханука - символ веры и Победы добра, так и будет! Я уверен, что все причастные, исполнители, организаторы, семьи, знакомые - все они будут найдены Моссадом и жестко наказаны. Никакого милосердия или пощады нелюдям не будет. Зло нужно уничтожать полностью и безвозвратно. Только так можно его искоренить. Хаг Ханука Самеах!

- резюмировал Главный Раввин Украины.

В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта14.12.25, 18:17 • 6346 просмотров

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.

Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сын15.12.25, 03:45 • 10012 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираНаши за границей
Столкновения
Австралия
Украина