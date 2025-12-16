Масова стрілянина на пляжі Бонді під час Хануки є терактом, натхненним ІДІЛ - AP News

Масова стрілянина під час святкування Хануки на пляжі Бонді в Сіднеї, внаслідок якої загинуло понад 10 людей, була "терористичною атакою, натхненною Ісламською Державою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

За даними австралійської поліції, підозрюваними були батько і син. Чоловік віком 50 років був застрелений, а його син віком 24 роки перебував в лікарні.

Австралійські чиновники заявили, що обидва підозрюваних є прихильниками "ідеології ІДІЛ". Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що ці висновки ґрунтуються на отриманих доказах, зокрема "наявності прапорів Ісламської держави в затриманому автомобілі".

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані.

Також УНН повідомляв, що під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня загинув емігрант з України, який намагався прикрити свою дружину. У нього залишилось двоє дітей і 11 онуків.