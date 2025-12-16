$42.250.05
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
15 декабря, 15:05
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению
Массовая стрельба на пляже Бонди во время Хануки является терактом, вдохновленным ИГИЛ - AP News

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Массовая стрельба на пляже Бонди во время празднования Хануки, приведшая к гибели более 10 человек, признана террористической атакой, вдохновленной Исламским Государством. Подозреваемыми являются отец и сын, которые, по данным полиции, были сторонниками идеологии ИГИЛ.

Массовая стрельба на пляже Бонди во время Хануки является терактом, вдохновленным ИГИЛ - AP News

Массовая стрельба во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, в результате которой погибло более 10 человек, была «террористической атакой, вдохновленной Исламским Государством». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

По данным австралийской полиции, подозреваемыми были отец и сын. Мужчина в возрасте 50 лет был застрелен, а его 24-летний сын находился в больнице.

Австралийские чиновники заявили, что оба подозреваемых являются сторонниками «идеологии ИГИЛ». Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что эти выводы основаны на полученных доказательствах, в частности «наличии флагов Исламского государства в задержанном автомобиле».

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.

Также УНН сообщал, что во время теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погиб эмигрант из Украины, который пытался прикрыть свою жену. У него осталось двое детей и 11 внуков.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Энтони Альбанезе
Австралия