Массовая стрельба на пляже Бонди во время Хануки является терактом, вдохновленным ИГИЛ - AP News

Массовая стрельба во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, в результате которой погибло более 10 человек, была «террористической атакой, вдохновленной Исламским Государством». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

По данным австралийской полиции, подозреваемыми были отец и сын. Мужчина в возрасте 50 лет был застрелен, а его 24-летний сын находился в больнице.

Австралийские чиновники заявили, что оба подозреваемых являются сторонниками «идеологии ИГИЛ». Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что эти выводы основаны на полученных доказательствах, в частности «наличии флагов Исламского государства в задержанном автомобиле».

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.

Также УНН сообщал, что во время теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погиб эмигрант из Украины, который пытался прикрыть свою жену. У него осталось двое детей и 11 внуков.