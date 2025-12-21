$42.340.00
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 10820 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 25706 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 54458 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 59355 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 39242 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35197 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35983 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40110 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26850 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Тысячи людей собрались на пляже в Сиднее, чтобы почтить память жертв нападения на еврейский фестиваль

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Тысячи людей собрались на пляже Бонди в Сиднее спустя неделю после нападения на еврейский фестиваль, в результате которого погибли 15 человек. Мероприятие посетили премьер-министр Энтони Альбанезе и другие высокопоставленные лица, в то время как власти активизируют борьбу с антисемитизмом.

Тысячи людей собрались на пляже в Сиднее, чтобы почтить память жертв нападения на еврейский фестиваль

В воскресенье вечером тысячи скорбящих собрались под усиленной охраной полиции на знаменитом пляже Бонди в Сиднее, чтобы отметить неделю со дня нападения двух вооруженных людей на еврейский фестиваль, в результате которого погибло 15 человек, передает УНН со ссылкой на АР.

Издание отмечает, что австралийские власти активизировались в борьбе с антисемитизмом и усилением и без того строгого национального контроля над оружием.

Премьер-министр Энтони Альбанезе, его предшественники Джон Ховард и Скотт Моррисон, а также генерал-губернатор Сэм Мостин, представляющий главу государства Австралии короля Карла III, были среди высокопоставленных лиц на памятном мероприятии, которое собрало более 10 000 человек.

Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины16.12.25, 20:10 • 4307 просмотров

"Это должен быть самый низкий уровень антисемитизма в нашей стране", — сказал президент Еврейского совета депутатов Нового Южного Уэльса Дэвид Оссип. "Это должен быть момент, когда свет начинает затмевать тьму".

Присутствующие освистали Альбанезе, когда было объявлено о его присутствии. Лидер оппозиции Сьюзан Лей, которая заявила, что консервативное правительство во главе с ней отменит принятое в этом году левоцентристским правительством Лейбористской партии Альбанезе решение о признании палестинского государства, что было встречено с одобрением.

Добавим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Альбанезе за нападение на празднование Хануки, заявив: "Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в антисемитский огонь". Нетаньяху неоднократно пытался связать широко распространенные призывы к созданию палестинского государства и критику военной операции Израиля в Газе после нападения ХАМАС в 2023 году с ростом числа случаев антисемитизма во всем мире.

Массовая стрельба на пляже Бонди во время Хануки является терактом, вдохновленным ИГИЛ - AP News16.12.25, 09:13 • 4056 просмотров

Антонина Туманова

