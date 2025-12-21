Тысячи людей собрались на пляже в Сиднее, чтобы почтить память жертв нападения на еврейский фестиваль
Тысячи людей собрались на пляже Бонди в Сиднее спустя неделю после нападения на еврейский фестиваль, в результате которого погибли 15 человек. Мероприятие посетили премьер-министр Энтони Альбанезе и другие высокопоставленные лица, в то время как власти активизируют борьбу с антисемитизмом.
В воскресенье вечером тысячи скорбящих собрались под усиленной охраной полиции на знаменитом пляже Бонди в Сиднее, чтобы отметить неделю со дня нападения двух вооруженных людей на еврейский фестиваль, в результате которого погибло 15 человек, передает УНН со ссылкой на АР.
Издание отмечает, что австралийские власти активизировались в борьбе с антисемитизмом и усилением и без того строгого национального контроля над оружием.
Премьер-министр Энтони Альбанезе, его предшественники Джон Ховард и Скотт Моррисон, а также генерал-губернатор Сэм Мостин, представляющий главу государства Австралии короля Карла III, были среди высокопоставленных лиц на памятном мероприятии, которое собрало более 10 000 человек.
"Это должен быть самый низкий уровень антисемитизма в нашей стране", — сказал президент Еврейского совета депутатов Нового Южного Уэльса Дэвид Оссип. "Это должен быть момент, когда свет начинает затмевать тьму".
Присутствующие освистали Альбанезе, когда было объявлено о его присутствии. Лидер оппозиции Сьюзан Лей, которая заявила, что консервативное правительство во главе с ней отменит принятое в этом году левоцентристским правительством Лейбористской партии Альбанезе решение о признании палестинского государства, что было встречено с одобрением.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Альбанезе за нападение на празднование Хануки, заявив: "Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в антисемитский огонь". Нетаньяху неоднократно пытался связать широко распространенные призывы к созданию палестинского государства и критику военной операции Израиля в Газе после нападения ХАМАС в 2023 году с ростом числа случаев антисемитизма во всем мире.
