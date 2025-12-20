$42.340.00
17:28 • 1104 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 2184 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 4090 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 4026 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 10709 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20316 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 23967 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24285 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23668 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19435 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Популярнi новини
росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках20 грудня, 07:58 • 12622 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 16625 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 18640 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 6200 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 10254 перегляди
Публікації
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 4092 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 80176 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 56109 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 64138 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 57619 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Рустем Умєров
Ілон Маск
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
УНН Lite
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 10552 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 6504 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 18964 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 27903 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 74473 перегляди
Актуальне
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа

Київ • УНН

 • 2202 перегляди

У Дніпропетровській області стався інцидент за участю нардепа Дмитра Кисилевського та військовослужбовців центру комплектування.

На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа

Сьогодні у Дніпропетровській області стався інцидент за участю нардепа Дмитра Кисилевського та військовослужбовців центру комплектування, пише УНН з посиланням на власні джерела.

Деталі

Як стало відомо, Кисилевського нібито схопили та силоміць всадили в авто люди у військовій формі. Коли ж стало зрозуміло, що він має статус нардепа - його відпустили.

Пізніше нардеп звернувся до правоохоронців з приводу цього інциденту. Попередньо встановлено, що люди у військовій формі - представники ТЦК.

Наразі офіційної інформації про подію чи коментарів самого нардепа немає.

На Одещині військові ТЦК вчинили бійку з поліцейським, за побиття офіцера отримали підозру - поліція18.12.25, 14:26 • 3314 переглядiв

Лілія Подоляк

Суспільство
Сутички
ТЦК та СП
Дніпропетровська область