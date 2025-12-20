На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
У Дніпропетровській області стався інцидент за участю нардепа Дмитра Кисилевського та військовослужбовців центру комплектування.
Деталі
Як стало відомо, Кисилевського нібито схопили та силоміць всадили в авто люди у військовій формі. Коли ж стало зрозуміло, що він має статус нардепа - його відпустили.
Пізніше нардеп звернувся до правоохоронців з приводу цього інциденту. Попередньо встановлено, що люди у військовій формі - представники ТЦК.
Наразі офіційної інформації про подію чи коментарів самого нардепа немає.
