17:28 • 1520 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 2930 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 5076 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 4546 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 10958 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 20518 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 24148 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24404 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23759 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19469 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Эксклюзивы
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 5078 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 80538 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 56394 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 64421 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 57876 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа

Киев • УНН

 • 2960 просмотра

В Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих центра комплектования.

В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа

Сегодня в Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих центра комплектования, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Как стало известно, Кисилевского якобы схватили и силой усадили в авто люди в военной форме. Когда же стало понятно, что он имеет статус нардепа – его отпустили.

Позже нардеп обратился к правоохранителям по поводу этого инцидента. Предварительно установлено, что люди в военной форме – представители ТЦК.

Пока официальной информации о происшествии или комментариев самого нардепа нет.

В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция18.12.25, 14:26 • 3314 просмотров

Лилия Подоляк

Общество
Столкновения
ТЦК и СП
Днепропетровская область