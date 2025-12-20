В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
Киев • УНН
В Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих центра комплектования.
Сегодня в Днепропетровской области произошел инцидент с участием нардепа Дмитрия Кисилевского и военнослужащих центра комплектования, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.
Детали
Как стало известно, Кисилевского якобы схватили и силой усадили в авто люди в военной форме. Когда же стало понятно, что он имеет статус нардепа – его отпустили.
Позже нардеп обратился к правоохранителям по поводу этого инцидента. Предварительно установлено, что люди в военной форме – представители ТЦК.
Пока официальной информации о происшествии или комментариев самого нардепа нет.
