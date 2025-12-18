$42.340.15
Эксклюзив
12:29 • 642 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 3726 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 7750 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10321 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 18582 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 28512 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 39600 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55496 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 52754 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88348 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Полиция расследует избиение участкового офицера тремя военнослужащими Одесского РТЦК и СП. Один из нападавших был пьян, всем фигурантам сообщено о подозрении.

В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция

В Одесской области полиция начала расследование по факту избиения правоохранителя военнослужащими Одесского районного ТЦК и СП, фигурантам сообщено о подозрении, они задержаны, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила воинского учета, сообщили в полиции.

В настоящее время установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание - устроили драку

- сообщили в полиции.

"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей следователями территориального подразделения полиции начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют об избрании им мер пресечения

- отметили в полиции.

Следствие продолжается.

Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам17.12.25, 08:48 • 4142 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Украина