В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция

В Одесской области полиция начала расследование по факту избиения правоохранителя военнослужащими Одесского районного ТЦК и СП, фигурантам сообщено о подозрении, они задержаны, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила воинского учета, сообщили в полиции.

В настоящее время установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание - устроили драку - сообщили в полиции.

"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей следователями территориального подразделения полиции начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют об избрании им мер пресечения - отметили в полиции.

Следствие продолжается.

