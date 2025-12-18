В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция
Киев • УНН
Полиция расследует избиение участкового офицера тремя военнослужащими Одесского РТЦК и СП. Один из нападавших был пьян, всем фигурантам сообщено о подозрении.
В Одесской области полиция начала расследование по факту избиения правоохранителя военнослужащими Одесского районного ТЦК и СП, фигурантам сообщено о подозрении, они задержаны, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила воинского учета, сообщили в полиции.
В настоящее время установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание - устроили драку
"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей следователями территориального подразделения полиции начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до пяти лет лишения свободы.
Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют об избрании им мер пресечения
Следствие продолжается.
