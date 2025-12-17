Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам
Киев • УНН
В Одессе мужчина, разыскиваемый за нарушение правил воинского учета, пытался нанести себе ножевые ранения в помещении Киевского РТЦК и СП. Он также агрессивно угрожал врачам и военнослужащим, препятствуя оказанию помощи.
В Одессе мужчина попытался нанести себе ножевые ранения в помещении одного из районных ТЦК, а также угрожал врачам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Детали
Инцидент произошел в помещении Киевского РТЦК и СП. По официальной информации, мужчину туда доставили сотрудники Национальной полиции, поскольку он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
В ТЦК сообщили, что гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе. Также там добавили, что в едином электронном реестре "Оберіг" нет информации о наличии у него отсрочки.
Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самокалечения с целью избежания призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован
Там добавили, что никаких мер физического принуждения или противоправных действий со стороны работников ТЦК не было.
