Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам

В Одессе мужчина попытался нанести себе ножевые ранения в помещении одного из районных ТЦК, а также угрожал врачам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Детали

Инцидент произошел в помещении Киевского РТЦК и СП. По официальной информации, мужчину туда доставили сотрудники Национальной полиции, поскольку он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

В ТЦК сообщили, что гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе. Также там добавили, что в едином электронном реестре "Оберіг" нет информации о наличии у него отсрочки.

Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самокалечения с целью избежания призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован - заявили в ТЦК.

Там добавили, что никаких мер физического принуждения или противоправных действий со стороны работников ТЦК не было.

Напомним

