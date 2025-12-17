$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 15311 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 33229 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 28124 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 31172 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 28005 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27035 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27935 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24963 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29955 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24864 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Одессе мужчина, разыскиваемый за нарушение правил воинского учета, пытался нанести себе ножевые ранения в помещении Киевского РТЦК и СП. Он также агрессивно угрожал врачам и военнослужащим, препятствуя оказанию помощи.

Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам

В Одессе мужчина попытался нанести себе ножевые ранения в помещении одного из районных ТЦК, а также угрожал врачам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Детали

Инцидент произошел в помещении Киевского РТЦК и СП. По официальной информации, мужчину туда доставили сотрудники Национальной полиции, поскольку он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

В ТЦК сообщили, что гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе. Также там добавили, что в едином электронном реестре "Оберіг" нет информации о наличии у него отсрочки.

Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самокалечения с целью избежания призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован

- заявили в ТЦК.

Там добавили, что никаких мер физического принуждения или противоправных действий со стороны работников ТЦК не было.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одессе работники ТЦК задержали военного 36-й отдельной бригады морской пехоты. Мужчина полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации - против него применили слезоточивый газ и избили, после этого, прямо во время движения, выбросили военного из автомобиля.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса