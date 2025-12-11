Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону

В Одесі військові ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації. Військові ТЦК застосували проти нього сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля. У ТЦК заявили, що призначили перевірку. Про це пише УНН з посиланням на громадську організацію "Захист Держави. Одеса" та Одеський ОТЦК та СП.

Деталі

Як повідомили в ГО, нещодавно в Одесі стався неприпустимий випадок порушення прав військовослужбовця співробітниками ТЦК СП. Йдеться про захисника Маріуполя, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації.

За наявними даними 4 грудня група з 9 людей, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха по вулиці Семена Палія. Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери - заявили в ГО.

В організації додали, що наразі військовослужбовець проходить медичне обстеження в лікарні, а за результатами інциденту була подана заява до Суворовського відділу поліції м. Одеси, проте, як зазначили в ГО, наразі невідомо, чи внесено дані до ЄРДР.

В Одеському ОТЦК та СП заявили, що керівництву відомо про даний інцидент.

Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначено та триває службове розслідування. Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі. Мета перевірки - об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини - йдеться в повідомленні.

У ТЦК додали, що позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу.

Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом - зазначили в ТЦК.

У громадській організації також додали, що в ГУ Нацполіції в Одеській області повідомили: "За фактом спричинення тілесних ушкоджень розпочате кримінальне провадження – ст. 125 ККУ".

Нагадаємо

