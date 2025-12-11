Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 4644 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 10321 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 13894 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 17413 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 24414 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 16872 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18907 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16191 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16471 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16820 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
97%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 21544 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 21832 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 36233 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 19931 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 4638 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 24417 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 36538 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 40829 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 52242 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 53348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 22030 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 28371 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 33909 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 29727 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 38509 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В Одесі військові ТЦК затримали та побили Романа Покидька, морпіха 36-ї бригади, який пів року тому був звільнений з полону та перебував на реабілітації. За фактом інциденту призначено службове розслідування та розпочато кримінальне провадження.

Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону

В Одесі військові ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації. Військові ТЦК застосували проти нього сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля. У ТЦК заявили, що призначили перевірку. Про це пише УНН з посиланням на громадську організацію "Захист Держави. Одеса" та Одеський ОТЦК та СП.

Деталі

Як повідомили в ГО, нещодавно в Одесі стався неприпустимий випадок порушення прав військовослужбовця співробітниками ТЦК СП. Йдеться про захисника Маріуполя, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації.

За наявними даними 4 грудня група з 9 людей, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха по вулиці Семена Палія. Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери 

- заявили в ГО.

В організації додали, що наразі військовослужбовець проходить медичне обстеження в лікарні, а за результатами інциденту була подана заява до Суворовського відділу поліції м. Одеси, проте, як зазначили в ГО, наразі невідомо, чи внесено дані до ЄРДР.

В Одеському ОТЦК та СП заявили, що керівництву відомо про даний інцидент.

Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначено та триває службове розслідування. Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі. Мета перевірки - об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини 

- йдеться в повідомленні.

У ТЦК додали, що позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу.

Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом 

- зазначили в ТЦК.

У громадській організації також додали, що в ГУ Нацполіції в Одеській області повідомили: "За фактом спричинення тілесних ушкоджень розпочате кримінальне провадження – ст. 125 ККУ".

Нагадаємо

У Стрию на Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військовослужбовця ТЦК, який служив у 24 ОМБр.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Львівська область
Маріуполь
Одеса