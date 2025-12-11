$42.280.10
Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

В Одессе военные ТЦК задержали и избили Романа Покидько, морпеха 36-й бригады, который полгода назад был освобожден из плена и находился на реабилитации. По факту инцидента назначено служебное расследование и начато уголовное производство.

Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена

В Одессе военные ТЦК задержали военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько, который полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации. Военные ТЦК применили против него слезоточивый газ и избили, после этого, прямо во время движения, выбросили военного из автомобиля. В ТЦК заявили, что назначили проверку. Об этом пишет УНН со ссылкой на общественную организацию "Защита Государства. Одесса" и Одесский ОТЦК и СП.

Детали

Как сообщили в ОО, недавно в Одессе произошел недопустимый случай нарушения прав военнослужащего сотрудниками ТЦК СП. Речь идет о защитнике Мариуполя, бойце 36-й отдельной бригады морской пехоты Романе Покидько, который полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации.

По имеющимся данным 4 декабря группа из 9 человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК, остановила морпеха по улице Семена Палия. Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время этого инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры 

- заявили в ОО.

В организации добавили, что сейчас военнослужащий проходит медицинское обследование в больнице, а по результатам инцидента было подано заявление в Суворовский отдел полиции г. Одессы, однако, как отметили в ОО, пока неизвестно, внесены ли данные в ЕРДР.

В Одесском ОТЦК и СП заявили, что руководству известно о данном инциденте.

Приказом начальника Одесского областного ТЦК и СП уже назначено и продолжается служебное расследование. Отмечаем, что реакция на событие произошла до момента его огласки в информационном пространстве. Цель проверки - объективное выяснение всех обстоятельств, установление реальных участников события и степени их вины. Мы оказываем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины 

- говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения.

Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом 

- отметили в ТЦК.

В общественной организации также добавили, что в ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили: "По факту причинения телесных повреждений начато уголовное производство – ст. 125 УК Украины".

Напомним

В Стрые на Львовщине задержали мужчину, который ранил киркой военнослужащего ТЦК, служившего в 24 ОМБр.

