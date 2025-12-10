$42.180.11
Ексклюзив
08:28 • 3968 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 18921 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 34535 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 35403 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 28734 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 57392 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 40127 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27484 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31640 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 45384 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нападника на військового ТЦК з киркою на Львівщині затримали

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

У Стрию затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця ТЦК, що служив у 24 ОМБр. Нападник вдарив військового киркою під час заходів з оповіщення щодо мобілізації.

Нападника на військового ТЦК з киркою на Львівщині затримали

У Стрию на Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військовослужбовця ТЦК, який служив у 24 ОМБр, повідомили у Львівській обласній прокуратурі, пише УНН.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

"Увечері 10 грудня цього року у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила", - ідеться у повідомленні.

У той вечір, як вказано, військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати і почав тікати на велосипеді, зазначили у прокуратурі.

"Коли військовослужбовець наздогнав втікача, той витягнув кирку, яку носив з собою, розмахнувся і вдарив військового у бік. Після скоєного – викинув знаряддя нападу і втік, а пораненого з рубаною раною було доставлено у лікарню", - сказано у повідомленні.

Юлія Шрамко

Суспільство Кримінал та НП
