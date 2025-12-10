Нападника на військового ТЦК з киркою на Львівщині затримали

У Стрию на Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військовослужбовця ТЦК, який служив у 24 ОМБр, повідомили у Львівській обласній прокуратурі, пише УНН.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України - повідомили у прокуратурі.

Деталі

"Увечері 10 грудня цього року у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила", - ідеться у повідомленні.

У той вечір, як вказано, військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати і почав тікати на велосипеді, зазначили у прокуратурі.

"Коли військовослужбовець наздогнав втікача, той витягнув кирку, яку носив з собою, розмахнувся і вдарив військового у бік. Після скоєного – викинув знаряддя нападу і втік, а пораненого з рубаною раною було доставлено у лікарню", - сказано у повідомленні.

