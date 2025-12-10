Нападавшего на военного ТЦК с киркой во Львовской области задержали

$42.180.11
Эксклюзив
08:28 • 554 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 14621 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 30871 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 31857 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25913 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 52802 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 38535 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27073 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31323 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 61636 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Популярные новости
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"9 декабря, 23:00 • 13795 просмотра
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоныVideo9 декабря, 23:32 • 11516 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 4748 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 11901 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 6368 просмотра
публикации
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 11967 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 52766 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 41389 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 61609 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 20214 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Барак Обама
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Государственная граница Украины
УНН Lite
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 1176 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 14077 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 31845 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 32221 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 68552 просмотра
Нападавшего на военного ТЦК с киркой во Львовской области задержали

Киев • УНН

 • 372 просмотра

В Стрые задержали мужчину, который ранил военнослужащего ТЦК, служившего в 24 ОМБр. Нападавший ударил военного киркой во время мероприятий по оповещению о мобилизации.

Нападавшего на военного ТЦК с киркой во Львовской области задержали

В Стрые Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военнослужащего ТЦК, служившего в 24 ОМБр, сообщили во Львовской областной прокуратуре, пишет УНН.

Благодаря слаженной работе правоохранителей нападавшего разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины

- сообщили в прокуратуре.

Детали

"Вечером 10 декабря этого года в Стрые во время исполнения служебных обязанностей местный житель ранил военнослужащего Стрыйского РТЦК и СП, который в 2023 году был переведен на службу из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

В тот вечер, как указано, военнослужащие вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации. Во время проверки учетно-регистрационных документов 52-летний местный житель отказался их предоставить и начал убегать на велосипеде, отметили в прокуратуре.

"Когда военнослужащий догнал беглеца, тот вытащил кирку, которую носил с собой, размахнулся и ударил военного в бок. После содеянного – выбросил орудие нападения и скрылся, а раненый с рубленой раной был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

На Львовщине во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком09.12.25, 21:25 • 2844 просмотра

Юлия Шрамко

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Львовская область
Стрый