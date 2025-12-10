Нападавшего на военного ТЦК с киркой во Львовской области задержали

В Стрые Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военнослужащего ТЦК, служившего в 24 ОМБр, сообщили во Львовской областной прокуратуре, пишет УНН.

Благодаря слаженной работе правоохранителей нападавшего разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины - сообщили в прокуратуре.

Детали

"Вечером 10 декабря этого года в Стрые во время исполнения служебных обязанностей местный житель ранил военнослужащего Стрыйского РТЦК и СП, который в 2023 году был переведен на службу из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

В тот вечер, как указано, военнослужащие вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации. Во время проверки учетно-регистрационных документов 52-летний местный житель отказался их предоставить и начал убегать на велосипеде, отметили в прокуратуре.

"Когда военнослужащий догнал беглеца, тот вытащил кирку, которую носил с собой, размахнулся и ударил военного в бок. После содеянного – выбросил орудие нападения и скрылся, а раненый с рубленой раной был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

На Львовщине во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК с кухонным топором-молотком