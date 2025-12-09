На Львівщині під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком

У Львівській області під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною "сокирою-молотком", постраждалого госпіталізували, передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Захід".

Як повідомили в ОК "Захід", сьогодні на Львівщині стався черговий випадок зухвалої агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства та в супроводі працівника поліції.

Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

В ОК "Захід" додали, що цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов’язків.

У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура

У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство. Ці дії несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і працівників поліції, які працюють у межах своїх повноважень під час правового режиму воєнного стану. Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах. Ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть "героїчна", що безпосередньо призводить до реальних нападів