На Львівщині під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком
На Львівщині чоловік атакував військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком під час перевірки документів. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує, правоохоронці проводять слідчі дії.
У Львівській області під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною "сокирою-молотком", постраждалого госпіталізували, передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Захід".
Деталі
Як повідомили в ОК "Захід", сьогодні на Львівщині стався черговий випадок зухвалої агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства та в супроводі працівника поліції.
Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток"
Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.
В ОК "Захід" додали, що цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов’язків.
У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство. Ці дії несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і працівників поліції, які працюють у межах своїх повноважень під час правового режиму воєнного стану. Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах. Ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть "героїчна", що безпосередньо призводить до реальних нападів
В ОК "Захід" закликали громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю.
Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною. Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців
