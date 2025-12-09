На Львівщині під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком

$42.070.01
49.020.03
ukenru
19:09 • 958 перегляди
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 5136 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 19784 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 23187 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 20997 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27723 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34073 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 48330 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28706 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 31035 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 24847 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 12961 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 24339 перегляди
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну14:11 • 6172 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 8066 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 19793 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 24594 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34075 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 48332 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 62902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Антоніу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 3110 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 25468 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 27640 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 64190 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 69712 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Instagram

На Львівщині під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На Львівщині чоловік атакував військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком під час перевірки документів. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує, правоохоронці проводять слідчі дії.

На Львівщині під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною сокирою-молотком

У Львівській області під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з кухонною "сокирою-молотком", постраждалого госпіталізували, передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Захід".

Деталі

Як повідомили в ОК "Захід", сьогодні на Львівщині стався черговий випадок зухвалої агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства та в супроводі працівника поліції.

Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток" 

- йдеться у повідомленні.

Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

В ОК "Захід" додали, що цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов’язків. 

У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура04.12.25, 12:15 • 4523 перегляди

У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство. Ці дії несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і працівників поліції, які працюють у межах своїх повноважень під час правового режиму воєнного стану. Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах. Ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть "героїчна", що безпосередньо призводить до реальних нападів 

- йдеться у повідомленні.

В ОК "Захід" закликали громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю.

Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною. Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців 

- зазначено у повідомленні.

Стрілянина у Кременчуцькому ТЦК: поранено двох військових30.10.25, 18:21 • 3597 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Львівська область
Україна
Львів