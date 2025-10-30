Стрілянина у Кременчуцькому ТЦК: поранено двох військових

У Кременчуцькому РТЦК та СП під час оформлення документів і обов'язкового огляду чоловік,якого доставила поліція до збірного пункту, дістав пістолет і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Про це повідомляє Полтавський ОТЦК та СП, передає УНН.

30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує - йдеться в повідомленні.

Зазначається, стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Нагадаємо

Місцеві Telegram-канали повідомляли про стрілянину в Кременчуцькому РТЦК, внаслідок якої двоє осіб отримали поранення.