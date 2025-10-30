У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі
Київ • УНН
Місцеві Telegram-канали повідомляють про стрілянину в Кременчуцькому РТЦК, внаслідок якої двоє осіб отримали поранення. Офіційного підтвердження події наразі немає.
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, двоє людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
У Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці згодом
Офіційного підтвердження інформації про стрілянину наразі немає.
