13:07 • 11043 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
11:00 • 33125 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 24080 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
30 жовтня, 10:10 • 22686 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
30 жовтня, 08:02 • 27070 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18578 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 22489 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28303 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 45128 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45170 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Державний кордон України
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі

Київ • УНН

 • 1868 перегляди

Місцеві Telegram-канали повідомляють про стрілянину в Кременчуцькому РТЦК, внаслідок якої двоє осіб отримали поранення. Офіційного підтвердження події наразі немає.

У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі

У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, двоє людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Деталі

У Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці згодом 

- повідомляють місцеві Telegram-канали із посиланням на редактора  "Кременчуцької газети" Олега Булашева.

Офіційного підтвердження інформації про стрілянину наразі немає.

У Кривому Розі ймовірно сталась стрілянина за участі співробітників ТЦК: у мережі шириться відео27.11.24, 21:36 • 27581 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Сутички
ТЦК та СП