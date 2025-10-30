В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети
Киев • УНН
Местные Telegram-каналы сообщают о стрельбе в Кременчугском РТЦК, в результате которой два человека получили ранения. Официального подтверждения происшествия пока нет.
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, два человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены. Подробности позже
Официального подтверждения информации о стрельбе пока нет.
