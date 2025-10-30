В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети

В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, два человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены. Подробности позже - сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на редактора "Кременчугской газеты" Олега Булашева.

Официального подтверждения информации о стрельбе пока нет.

