В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети

13:07 • 9820 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
11:00 • 28990 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 22079 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
10:10 • 20724 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
30 октября, 08:02 • 25539 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18055 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 22132 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 28209 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 45063 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45137 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 25563 просмотра
Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсыPhoto30 октября, 07:25 • 8690 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 22976 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 32783 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 16972 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 17311 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
11:00 • 28961 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 33128 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
29 октября, 12:54 • 102590 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 91825 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Местные Telegram-каналы сообщают о стрельбе в Кременчугском РТЦК, в результате которой два человека получили ранения. Официального подтверждения происшествия пока нет.

В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети

В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, два человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены. Подробности позже 

- сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на редактора  "Кременчугской газеты" Олега Булашева.

Официального подтверждения информации о стрельбе пока нет.

В Кривом Роге вероятно произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: в сети распространяется видео27.11.24, 21:36 • 27523 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Столкновения
ТЦК и СП