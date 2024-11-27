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В Кривом Роге вероятно произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: в сети распространяется видео

В Кривом Роге вероятно произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: в сети распространяется видео

Киев  •  УНН

 • 5932 просмотра

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В Сети появилось видео со стрельбой в Кривом Роге во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудниками ТЦК. Официальных комментариев от правоохранителей и ТЦК пока нет.

Стрельбу слышали в Кривом Роге, вероятно, во время мобилизационных мероприятий, которые проводили сотрудники ТЦК - в сети распространяется видео, передает УНН.

По данным пабликов, сотрудники ТЦК якобы открыли огонь во время мероприятий мобилизации.

О том, что именно произошло, пока не известно. На видео слышны выстрелы.

Официальной информации от правоохранителей или Днепропетровской областной ТЦК и СП пока нет.

В Запорожье произошел конфликт со стрельбой между ТЦК и гражданином: проводятся следственные действия19 окт. 2024, 17:40 • 19756 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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