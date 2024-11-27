В Кривом Роге вероятно произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: в сети распространяется видео

Стрельбу слышали в Кривом Роге, вероятно, во время мобилизационных мероприятий, которые проводили сотрудники ТЦК - в сети распространяется видео, передает УНН.

По данным пабликов, сотрудники ТЦК якобы открыли огонь во время мероприятий мобилизации.

О том, что именно произошло, пока не известно. На видео слышны выстрелы.

Официальной информации от правоохранителей или Днепропетровской областной ТЦК и СП пока нет.

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