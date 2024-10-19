В Запорожье произошел конфликт со стрельбой между ТЦК и гражданином: проводятся следственные действия

В Запорожье во время проверки документов возник конфликт с ТЦК, раздалась стрельба, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Труха Запорожье".

"... во время проверки документов у парня, начался конфликт с военкоматами. Собрались люди, начался словесный спор. Один из людей в форме открыл огонь в воздух", - говорится в сообщении.

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В Запорожском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент. Сейчас назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

В сообщении указано, что сегодня в Коммунарском районе между военнослужащими ТЦК и СП, которые совместно с представителями Национальной полиции Украины проводили мероприятия оповещения, и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

"Военнослужащие Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Гражданин военно-учетного документа не имел. Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина, вместо выполнения законного требования, начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь.

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Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил об осуществлении им выстрела и сделал выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренных в этих случаях", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что сейчас назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

Кроме того, украинцам напомнили, что согласно постановлению Кабинета Министров № 560 от 16.05.2024 г., военно-учетные документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.

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Какие именно документы нужно иметь при себе:

для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку

для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов - военный билет.