Стефанишина о рейдах ТЦК: "я считаю, что это правильно"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина считает, что рейды ТЦК в ресторанах и после концертов - это правильно. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос ведущей, какое отношение Стефанишиной к рейдам ТЦК после концертов и в ресторанах, она ответила: «Я считаю, что это правильно».

«Я чувствую много неправдивости, когда нахожусь в публичных местах, я вижу абсолютно здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью», - сказала Стефанишина.

По ее словам, она не является военным человеком, и ей трудно об этом говорить.

«У нас есть потребность выполнять закон, и есть запрос на ощущение справедливости. Даже в моем близком окружении есть разные люди», - добавила она.

Напомним

Рейды военнослужащих ТЦК в публичных местах увеличили количество добровольных визитов и визитов по повесткам в центры комплектования.