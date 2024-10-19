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Стефанішина про рейди ТЦК: "я вважаю, що це правильно"

Київ • УНН

 • 54681 перегляди

Ольга Стефанішина вважає правильними рейди ТЦК в ресторанах та після концертів. Вона зазначила, що це відповідає запиту на справедливість та необхідності виконувати закон.

Стефанішина про рейди ТЦК: "я вважаю, що це правильно"

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що рейди ТЦК в ресторанах та після концертів - це правильно. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає УНН

Деталі

На запитання ведучої, яке ставлення Стефанішиної до рейдів ТЦК після концертів та в ресторанах, вона відповіла: "Я вважаю, що це правильно".

"Я відчуваю багато несправделивості, коли знаходжусь у публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям", - сказала Стефанішина.

За її словами, вона не є військовою людиною, і їй важко про це говорити.

"У нас є потреба виконувати закон, і є запит на відчуття справедливості. Навіть у моєму близькому оточенні є різні люди", - додала вона. 

Нагадаємо 

Рейди військовослужбовців ТЦК у публічних місцях збільшили кількість добровільних візитів і візитів за повістками до центрів комплектування.

Ірина Колеснік

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