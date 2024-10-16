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У ТЦК порахували, що після рейдів у публічних місцях добровольців стає більше

Київ • УНН

 • 14911 перегляди

Представниця ТЦК повідомила, що рейди на публічних заходах збільшили кількість добровільних візитів до центрів комплектування. За її словами, такі заходи ефективні та необхідні для виявлення порушників військового обліку.

У ТЦК порахували, що після рейдів у публічних місцях добровольців стає більше

Рейди військовослужбовців ТЦК у публічних місцях збільшили кількість добровільних візитів і візитів за повістками до центрів комплектування. Про це розповіла офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як заявила Козак, рішення про перевірку документів у громадян, які прийшли на концерт у Києві, пов’язано із ситуацією, яка зараз склалася з проведенням мобілізації і поповнення резервів.

Є відповідні плани комплектації, є необхідність направлення громадян на базову загальновійськову підготовку. Це наші резерви, наша рушійна сила та опора. Оскільки на публічних заходах зазвичай присутні правоохоронні органи, які дивляться за порядком, співробітникам ТЦК зручно працювати саме на таких заходах. Хоча у будь-якому випадку до складу групи оповіщення входять, представники ТЦК та правоохоронних органів. Такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов’язаних, перевірити їхні військово-облікові документи та оперативно вирішувати, чи є даний громадянин порушником, чи перебуває він на обліку, або поза обліком. Чинне законодавство ставить нас в такі умови, коли дійсно більш ефективно перевіряти документи у громадянина наочно

- сказала Козак.

Вона зазначила, що громадянам необхідно звикати до таких заходів оповіщення, адже, за її словами, вони мають ефект.

По роботі в публічних місцях дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості нашого громадянського суспільства і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК, ніколи добровільну туди не прибудуть і навіть за повісткою не прибудуть. Тому заходи оповіщення необхідно продовжувати. Можливо, суспільство усвідомило, що краще добровільно прибути, пройти та виконати встановлені правила військового обліку

- додала Козак.

Нагадаємо

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океан Ельзи".

Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК07.10.24, 22:55 • 36398 переглядiв

Павло Башинський

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