В ТЦК посчитали, что после рейдов в публичных местах добровольцев становится больше
Киев • УНН
Представительница ТЦК сообщила, что рейды на публичных мероприятиях увеличили количество добровольных визитов в центры комплектования. По ее словам, такие меры эффективны и необходимы для выявления нарушителей воинского учета.
Рейды военнослужащих ТЦК в публичных местах увеличили количество добровольных визитов и визитов по повесткам в центры комплектования. Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК Лариса Козак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Как заявила Козак, решение о проверке документов у граждан, которые пришли на концерт в Киеве, связано с ситуацией, которая сейчас сложилась с проведением мобилизации и пополнения резервов.
Есть соответствующие планы комплектации, есть необходимость направления граждан на базовую общевойсковую подготовку. Это наши резервы, наша движущая сила и опора. Поскольку на публичных мероприятиях обычно присутствуют правоохранительные органы, которые смотрят за порядком, сотрудникам ТЦК удобно работать именно на таких мероприятиях. Хотя в любом случае в состав группы оповещения входят, представители ТЦК и правоохранительных органов. Такие мероприятия дают возможность охватить проверкой большее количество военнообязанных, проверить их военно-учетные документы и оперативно решать, является ли данный гражданин нарушителем, находится ли он на учете, или вне учета. Действующее законодательство ставит нас в такие условия, когда действительно более эффективно проверять документы у гражданина наглядно
Она отметила, что гражданам необходимо привыкать к таким мерам оповещения, ведь, по ее словам, они имеют эффект.
По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания нашего гражданского общества и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам. Многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК, никогда добровольно туда не прибудут и даже по повестке не прибудут. Поэтому меры оповещения необходимо продолжать. Возможно, общество осознало, что лучше добровольно прибыть, пройти и выполнить установленные правила воинского учета
Напомним
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океан Эльзы".
Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 36106 просмотров