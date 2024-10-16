В ТЦК посчитали, что после рейдов в публичных местах добровольцев становится больше

Рейды военнослужащих ТЦК в публичных местах увеличили количество добровольных визитов и визитов по повесткам в центры комплектования. Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК Лариса Козак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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Как заявила Козак, решение о проверке документов у граждан, которые пришли на концерт в Киеве, связано с ситуацией, которая сейчас сложилась с проведением мобилизации и пополнения резервов.

Есть соответствующие планы комплектации, есть необходимость направления граждан на базовую общевойсковую подготовку. Это наши резервы, наша движущая сила и опора. Поскольку на публичных мероприятиях обычно присутствуют правоохранительные органы, которые смотрят за порядком, сотрудникам ТЦК удобно работать именно на таких мероприятиях. Хотя в любом случае в состав группы оповещения входят, представители ТЦК и правоохранительных органов. Такие мероприятия дают возможность охватить проверкой большее количество военнообязанных, проверить их военно-учетные документы и оперативно решать, является ли данный гражданин нарушителем, находится ли он на учете, или вне учета. Действующее законодательство ставит нас в такие условия, когда действительно более эффективно проверять документы у гражданина наглядно