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Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК

Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 19:55  •  1502 просмотра

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Кабмин ввел новые правила мобилизации с 1 октября 2024 года. Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев без участия ТЦК, что должно повысить мотивацию и улучшить комплектование.

На брифинге в Милитари Медиа Центре представители Генерального штаба и Минобороны Украины объявили об изменениях в механизме мобилизации, введенные постановлением Кабмина от 1 октября 2024 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, теперь командирам воинских частей разрешено осуществлять призыв военнообязанных без участия территориальных центров комплектования.

Добровольцы будут подавать заявления на призыв непосредственно командирам частей и проходить профессионально-психологический отбор, а военно-врачебную комиссию смогут составлять по месту жительства или дислокации части.

Доброволец вообще не будет заходить в ТЦК

- отметил полковник Роман Горбач.

Эти изменения должны повысить мотивацию граждан к службе и улучшить комплектование воинских частей. Генеральный директор рекрутинговой компании LobbyX Владислав Грезев подчеркнул, что нововведения сделают невозможным ошибки в распределении добровольцев после учебных центров.

Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь16 августа 2024, 13:00 • 26854 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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