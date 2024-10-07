Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК
Київ • УНН
Кабмін запровадив нові правила мобілізації з 1 жовтня 2024 року. Командири військових частин зможуть призивати добровольців без участі ТЦК, що має підвищити мотивацію та покращити комплектування.
На брифінгу у Мілітарі Медіа Центрі представники Генерального штабу та Міноборони України оголосили про зміни в механізмі мобілізації, запроваджені постановою Кабміну від 1 жовтня 2024 року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Згідно з інформацією, тепер командирам військових частин дозволено здійснювати призов військовозобов’язаних без участі територіальних центрів комплектування.
Добровольці подаватимуть заяви на призов безпосередньо командирам частин і проходитим професійно-психологічний відбір, а військово-лікарську комісію зможуть складати за місцем проживання чи дислокації частини.
Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК
Ці зміни мають підвищити мотивацію громадян до служби та покращити комплектування військових частин. Генеральний директор рекрутингової компанії LobbyX Владислав Грезєв підкреслив, що нововведення унеможливлять помилки у розподілі добровольців після навчальних центрів.
Уряд вніс зміни в правила відстрочки від мобілізації: про що йдеться 16.08.24, 16:00 • 27121 перегляд