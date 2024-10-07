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Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК

Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК

Київ • УНН

 • 36395 перегляди

Кабмін запровадив нові правила мобілізації з 1 жовтня 2024 року. Командири військових частин зможуть призивати добровольців без участі ТЦК, що має підвищити мотивацію та покращити комплектування.

На брифінгу у Мілітарі Медіа Центрі представники Генерального штабу та Міноборони України оголосили про зміни в механізмі мобілізації, запроваджені постановою Кабміну від 1 жовтня 2024 року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, тепер командирам військових частин дозволено здійснювати призов військовозобов’язаних без участі територіальних центрів комплектування.

Добровольці подаватимуть заяви на призов безпосередньо командирам частин і проходитим професійно-психологічний відбір, а військово-лікарську комісію зможуть складати за місцем проживання чи дислокації частини.

Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК

- зазначив полковник Роман Горбач.

Ці зміни мають підвищити мотивацію громадян до служби та покращити комплектування військових частин. Генеральний директор рекрутингової компанії LobbyX Владислав Грезєв підкреслив, що нововведення унеможливлять помилки у розподілі добровольців після навчальних центрів.

Уряд вніс зміни в правила відстрочки від мобілізації: про що йдеться 16.08.24, 16:00 • 27121 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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