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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 13:00  •  22270 просмотра

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Кабмин разграничил категории лиц с иждивенцами и тех, кто осуществляет постоянный уход. Усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода и урегулирована процедура его выдачи.

Кабинет министров Украины внес изменения в правила отсрочки от мобилизации, разграничив граждан, имеющих лиц на иждивении и тех, которые имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН

Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, которые в соответствии с ЗУ N 3633-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета», имеют лиц, которых они содержат, и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающих указанный факт

- написал Мельничук в Telegram.

Также он сообщил, что усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку: що вони передбачають16 августа 2024, 10:01 • 84726 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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