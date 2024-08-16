Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации: о чем идет речь
Киев • УНН
Кабмин разграничил категории лиц с иждивенцами и тех, кто осуществляет постоянный уход. Усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода и урегулирована процедура его выдачи.
Кабинет министров Украины внес изменения в правила отсрочки от мобилизации, разграничив граждан, имеющих лиц на иждивении и тех, которые имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, которые в соответствии с ЗУ N 3633-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета», имеют лиц, которых они содержат, и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающих указанный факт
Также он сообщил, что усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.
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