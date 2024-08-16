Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Сегодня, 16 августа, Кабинет министров принял постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах». В частности, будет сформирован перечень граждан мужского пола с 16 до 60 лет, подлежащих постановке на воинский учет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Постановление вводит такие экспериментальные изменения по военному учету:

1. Военный учет для призывников

Парни в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за рубежом.

2. Проверка документов за границей

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему «Трембита».

3. Внесение в реестр

Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.

Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.

4. Перечень граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

Как указали в Минреинтеграции, такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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