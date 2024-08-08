Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

В Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через "Резерв+" можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов. Об этом сообщила журналисту УНН заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через "Резерв+" - рассказала Черногоренко.

По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.

Дополнение

Ранее Черногоренко сообщала, что Минобороны работает над цифровизацией взаимодействий с военно-врачебными комиссиями, позволив получать направления через приложение без визитов в ТЦК и СП.