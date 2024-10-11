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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Києві на концерт "Океан Ельзи" приїхало ТЦК: пів сотні співробітників військкомату масово перевіряють чоловіків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50841 перегляди

Близько 50 працівників ТЦК масово перевіряли чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві. Деяких відвідувачів затримували та садили у поліцейські авто, керівник ТЦК відмовився коментувати ситуацію.

В Києві на концерт "Океан Ельзи" приїхало ТЦК: пів сотні співробітників військкомату масово перевіряють чоловіків - ЗМІ

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".  Про це повідомляє ТСН, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що декого із відвідувачів концерту затримували та садили у поліцейські авто.

Також повідомляється, що керівник київського ТЦК, який був присутній на цьому масовому заході, відмовився коментувати те, що відбувається, запропонувавши звертатися до пресслужби.

Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК07.10.24, 22:55 • 36398 переглядiв

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