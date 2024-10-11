В Киеве на концерт "Океан Эльзы" приехало ТЦК: полсотни сотрудников военкомата массово проверяют мужчин - СМИ
Киев • УНН
Около 50 работников ТЦК массово проверяли мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве. Некоторых посетителей задерживали и сажали в полицейские авто, руководитель ТЦК отказался комментировать ситуацию.
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы". Об этом сообщает ТСН, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что некоторых из посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.
Также сообщается, что руководитель киевского ТЦК, который присутствовал на этом массовом мероприятии, отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу.
Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 35850 просмотров