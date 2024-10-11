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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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В Киеве на концерт "Океан Эльзы" приехало ТЦК: полсотни сотрудников военкомата массово проверяют мужчин - СМИ

В Киеве на концерт "Океан Эльзы" приехало ТЦК: полсотни сотрудников военкомата массово проверяют мужчин - СМИ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 19:23  •  5121 просмотра

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Около 50 работников ТЦК массово проверяли мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве. Некоторых посетителей задерживали и сажали в полицейские авто, руководитель ТЦК отказался комментировать ситуацию.

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы".  Об этом сообщает ТСН, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что некоторых из посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

Также сообщается, что руководитель киевского ТЦК, который присутствовал на этом массовом мероприятии, отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу.

Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 35850 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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