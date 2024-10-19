У Запоріжжі стався конфлікт із стріляниною між ТЦК та громадянином: проводяться слідчі дії
Київ • УНН
Під час перевірки документів у Запоріжжі виник конфлікт між ТЦК та місцевим жителем. Військовослужбовець здійснив попереджувальний постріл у повітря, призначено службове розслідування.
У Запоріжжі під час перевірки документів виник конфлікт із ТЦК, пролунала стрілянина, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Труха Запоріжжя".
"... під час перевірки документів у хлопця, почався конфлікт з військкомами. Зібралися люди, почалася словесна суперечка. Один із людей у формі відкрив вогонь у повітря", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У Запорізькому обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент. Наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.
У повідомленні зазначено, що сьогодні в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.
"Військовослужбовці Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Громадянин військово-облікового документа не мав. Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу.
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Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках", - йдеться у повідомленні.
У ТЦК наголосили, що наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.
Крім того, українцям нагадали, що згідно постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16.05.2024 р., військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.
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Які саме документи потрібно мати при собі:
для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці
для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
для резервістів – військовий квиток.