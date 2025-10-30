Стрельба в Кременчугском ТЦК: ранены двое военных

В Кременчугском РТЦК и СП во время оформления документов и обязательного осмотра мужчина, которого доставила полиция в сборный пункт, достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени. Об этом сообщает Полтавский ОТЦК и СП, передает УНН.

30 октября около 16 часов полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного осмотра в ответ на вопрос сотрудника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени. По состоянию на сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает - говорится в сообщении.

Отмечается, стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.

Напомним

Местные Telegram-каналы сообщали о стрельбе в Кременчугском РТЦК, в результате которой два человека получили ранения.