У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура

Фото: Офіс Генпрокурора України

У Львові увечері 3 грудня смертельне поранення отримав військовослужбовець ТЦК. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Інцидент стався на перехресті вулиць Єфремова-Японська. Загиблим виявився військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними ОГП, військовослужбовець був ветераном російсько-української війни, починаючи з 2014 року - зокрема, він брав участь в антитерористичній операції на сході України.

За попередніми даними, 30-річного львів’янина зупинили для перевірки обліково-реєстраційних документів. Він дістав ніж і наніс військовослужбовцю удару, а потім розпилив газовий балончик у бік військовослужбовців та зник із місця події.

Потерпілого військовослужбовця доставили в лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Він отримав критичне ушкодження стегнової артерії і помер вранці 4 грудня.

Нападника виявили і затримали - на місці події виявили ніж, яким завдали смертельне поранення.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статей передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

