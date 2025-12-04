$42.200.13
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Військовослужбовець ТЦК отримав смертельне поранення у Львові 3 грудня від 30-річного чоловіка. Нападник завдав удару ножем та розпилив газовий балончик, після чого втік.

У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора України

У Львові увечері 3 грудня смертельне поранення отримав військовослужбовець ТЦК. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Інцидент стався на перехресті вулиць Єфремова-Японська. Загиблим виявився військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними ОГП, військовослужбовець був ветераном російсько-української війни, починаючи з 2014 року - зокрема, він брав участь в антитерористичній операції на сході України.

За попередніми даними, 30-річного львів’янина зупинили для перевірки обліково-реєстраційних документів. Він дістав ніж і наніс військовослужбовцю удару, а потім розпилив газовий балончик у бік військовослужбовців та зник із місця події.

Потерпілого військовослужбовця доставили в лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Він отримав критичне ушкодження стегнової артерії і помер вранці 4 грудня.

Нападника виявили і затримали - на місці події виявили ніж, яким завдали смертельне поранення.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статей передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року - звіт НААУ 02.12.25, 17:18 • 4074 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Львів