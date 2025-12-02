$42.340.08
Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року - звіт НААУ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Документ охоплює період з 2022 року до першого півріччя 2025-го і містить статистику порушень, опис інцидентів та заходи реагування з боку адвокатів.

Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року - звіт НААУ

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ опублікував зведений звіт про порушення професійних прав адвокатів з боку територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Документ охоплює період з 2022 року до першого півріччя 2025-го і містить статистику порушень, опис інцидентів та заходи реагування адвокатського самоврядування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Деталі

За даними Комітету НААУ, у 2022 році було зафіксовано один випадок порушення гарантій адвокатської діяльності з боку ТЦК та СП, у 2023 році - вже вісім таких епізодів. У 2024 році кількість задокументованих порушень зросла до 24, а за перше півріччя 2025 року Комітет констатував ще 9 епізодів. Паралельно зростала й кількість звернень адвокатів щодо порушення їхніх прав: від 59 у 2022 році до 98 у 2023 році, 86 - у 2024 році та 43 звернень за перші шість місяців 2025 року

- йдеться у дописі.

Найпоширенішими порушеннями стали:

  • недопуск адвоката до клієнта в приміщеннях ТЦК та СП;
    • затримання адвокатів під час надання правничої допомоги;
      • спроби "силової мобілізації" захисників;
        • вручення повісток у відповідь на професійну діяльність;
          • застосування фізичної сили та перешкоджання доступу до клієнтів.

            Деякі випадки супроводжувалися тілесними ушкодженнями адвокатів і тривалим утриманням громадян у приміщеннях ТЦК.

            Комітет також наголошує на проблемах із подальшим розслідуванням таких інцидентів. У звіті зазначено, що відомості до ЄРДР часто вносяться лише "за ухвалами слідчих суддів", а саме розслідування надалі або не проводиться, або  залишаються без належних процесуальних дій.

            У документі наведено й приклади позитивної взаємодії. Зокрема, один із обласних ТЦК облаштував спеціальне місце для зустрічей адвокатів із військовозобов’язаними після спільної наради за участю представників НААУ.

            Окремий розділ звіту присвячений діям органів адвокатського самоврядування. З 2023 року НААУ неодноразово зверталася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони та інших органів влади щодо необхідності запровадження механізму бронювання адвокатів на час воєнного стану та недопущення перешкод у здійснені ними професійної діяльності.

            Також згадується підготовлений народними депутатами законопроект №12348  щодо внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині надання відстрочки адвокатам, а також ініціативи НААУ про визнання адвокатури критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення та можливість бронювання адвокатів, право на заняття професією яких не зупинено.

            Додатково

            Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс Омбудсмена отримав 29 957 звернень щодо порушень прав українських військовополонених. Також він отримав понад 13,5 тисяч звернень від діючих військових.

            Алла Кіосак

