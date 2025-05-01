Офіс Омбудсмена отримав майже 30 тисяч звернень щодо порушення прав українських військовополонених - Лубінець
Київ • УНН
Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс Омбудсмена отримав 29 957 звернень щодо порушень прав українських військовополонених. Також він отримав понад 13,5 тисяч звернень від діючих військових.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, що в минулому році його офіс отримав 29 957 звернень щодо порушень російською федерацією прав українських військовополонених. Про це Лубінець повідомив під час виступу у Верховній Раді України, пише УНН.
Під час кожного повернення полонених на місці присутні мої працівники. Вони дивляться, в якому стані нам повертають наших героїв та фіксують факти порушення прав військовополонених російською федерацією. Загальна кількість звернень, які я отримав по цьому напрямку – 29 957
Також Лубінець зазначив, що в минулому році він отримав 13,5 тисяч звернень від діючих військових.
Окремо хочу звернути увагу, що за 2024 рік я отримав більше ніж 13,5 тисяч звернень щодо порушення прав від діючих військових. Більше 1200 звернень від ветеранів
Доповнення
Лубінець повідомив, що українська і російська сторони напередодні Великодня розпочали вручення військовополоненим листів від родин і посилок від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Дмитро Лубінець повідомив, що росія намагається отримати дані про українських дітей через благодійні фонди. Їх цікавлять особисті дані дітей на ТОТ, логістика повернення, що може загрожувати операціям.