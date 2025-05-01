Офіс Омбудсмена отримав майже 30 тисяч звернень щодо порушення прав українських військовополонених - Лубінець

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, що в минулому році його офіс отримав 29 957 звернень щодо порушень російською федерацією прав українських військовополонених. Про це Лубінець повідомив під час виступу у Верховній Раді України, пише УНН.

Під час кожного повернення полонених на місці присутні мої працівники. Вони дивляться, в якому стані нам повертають наших героїв та фіксують факти порушення прав військовополонених російською федерацією. Загальна кількість звернень, які я отримав по цьому напрямку – 29 957

Також Лубінець зазначив, що в минулому році він отримав 13,5 тисяч звернень від діючих військових.

Окремо хочу звернути увагу, що за 2024 рік я отримав більше ніж 13,5 тисяч звернень щодо порушення прав від діючих військових. Більше 1200 звернень від ветеранів