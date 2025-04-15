Лубінець розповів, як і навіщо рф запускає свої “щупальця” у процес повернення українських дітей

росія запускає свої "щупальця" у процес повернення українських дітей з ТОТ та рф. І робить це, зокрема, через різні благодійні фонди, які під прикриттям допомоги намагаються дізнатися якмога більше особистих даних дітей на ТОТ та логістики повернення. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець передає УНН.

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За словами Лубінця, останнім часом у медіа почала поширюватися інформація, яка схоже на сплановану кампанію по дискредитації роботи українських державних органів, зокрема пов'язаною з поверненням українських дітей з тимчасово окупованих територій та території рф.

Омбудсман зазначив, що не так давно пройшла зустріч між працівниками Офісу Омбудсмана та керівницею благодійного фонду, яка захотіла долучитися до повернення українських дітей. Після попередніх консультацій був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. Фонд дійсно надавав допомогу, проте згодом з боку його керівниці почали спостерігатися певні тривожні дзвіночки.

Зокрема:

наполегливі вимоги щодо участі в робочих нарадах;

спроби отримати доступ до персональних даних дітей, які ще залишаються на ТОТ та в рф;

зацікавленість у деталях логістики повернення та маршрутах;

спроби встановити, хто саме надає допомогу у цьому процесі на тимчасово окупованих територіях та у РФ.

У зв’язку із тим, що Офіс Омбудсмана не може задовольнити такі вимоги, рік тому він вирішив припинити співпрацю із зазначеним фондом.

Хочу чітко зазначити: вся ця інформація є надзвичайно чутливою та засекреченою. Її розголошення може поставити під загрозу не лише ефективність операцій з повернення, а й безпеку людей, які безпосередньо сприяють цим процесам. Ці люди піддаються серйозним загрозам, включно з ризиком для життя - підкреслив Лубінець.

Водночас омбудсман наголосив, що вся фінансова підтримка фонду була спрямовувалася виключно на допомогу родинам, які чекали на повернення дітей.

Минув рік. Відбулась інформаційна атака на Офіс Уповноваженого, а також на мене особисто. Невідомі особи, пов’язані з вищезазначеною організацією, почали поширювати дезінформацію, в тому числі й через міжнародні канали, звинувачуючи у нібито корупційних діях - додав Лубінець.

На його думку, така активність збігається з інформаційними операціями рф, мета яких — дискредитувати українські державні інституції та зірвати процес повернення дітей.

"...представники цього фонду звернулися до правоохоронних органів. Ми повністю відкриті та очікуємо на прозорі висновки згідно з чинним законодавством", - заявив посадовець та додав, що з відкритих джерел стало відомо, що представниця фонду вирушала у закордонні поїздки, де представлялась партнером українських держорганів, збираючи значні суми коштів, мільйони євро. При цьому публічно задекларована нею сума, витрачена на повернення дітей, склала лише 18 тисяч доларів США.

Крім того, з’явилася інформація, що ця особа намагалася організувати пресконференцію для представника країни-агресора. Ба більше, головою київського офісу її організації є колишня громадянка рф, яка зараз користується дипломатичним паспортом як дружина іноземного дипломата. Ця інформація вже частково є в публічному просторі та відома відповідним державним органам - резюмував він.

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