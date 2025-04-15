Лубинец рассказал, как и зачем рф запускает свои “щупальца” в процесс возвращения украинских детей

россия запускает свои "щупальца" в процесс возвращения украинских детей с ВОТ и рф. И делает это, в частности, через различные благотворительные фонды, которые под прикрытием помощи пытаются узнать как можно больше личных данных детей на ВОТ и логистики возвращения. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, в последнее время в медиа начала распространяться информация, похожая на спланированную кампанию по дискредитации работы украинских государственных органов, в частности связанной с возвращением украинских детей с временно оккупированных территорий и территории рф.

Омбудсмен отметил, что не так давно прошла встреча между работниками Офиса Омбудсмана и руководительницей благотворительного фонда, которая захотела приобщиться к возвращению украинских детей. После предварительных консультаций был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве. Фонд действительно оказывал помощь, однако впоследствии со стороны его руководительницы начали наблюдаться определенные тревожные звоночки.

В частности:

настойчивые требования об участии в рабочих совещаниях;

попытки получить доступ к персональным данным детей, которые еще остаются на ВОТ и в рф;

заинтересованность в деталях логистики возвращения и маршрутах;

попытки установить, кто именно оказывает помощь в этом процессе на временно оккупированных территориях и в рф.

В связи с тем, что Офис Омбудсмана не может удовлетворить такие требования, год назад он решил прекратить сотрудничество с указанным фондом.

Хочу четко отметить: вся эта информация является чрезвычайно чувствительной и засекреченной. Ее разглашение может поставить под угрозу не только эффективность операций по возвращению, но и безопасность людей, которые непосредственно способствуют этим процессам. Эти люди подвергаются серьезным угрозам, включая риск для жизни - подчеркнул Лубинец.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что вся финансовая поддержка фонда была направлялась исключительно на помощь семьям, которые ждали возвращения детей.

Прошел год. Состоялась информационная атака на Офис Уполномоченного, а также на меня лично. Неизвестные лица, связанные с вышеупомянутой организацией, начали распространять дезинформацию, в том числе и через международные каналы, обвиняя в якобы коррупционных действиях - добавил Лубинец.

По его мнению, такая активность совпадает с информационными операциями рф, цель которых - дискредитировать украинские государственные институты и сорвать процесс возвращения детей.

"...представители этого фонда обратились в правоохранительные органы. Мы полностью открыты и ожидаем прозрачные выводы согласно действующему законодательству", - заявил чиновник и добавил, что из открытых источников стало известно, что представительница фонда отправлялась в зарубежные поездки, где представлялась партнером украинских госорганов, собирая значительные суммы средств, миллионы евро. При этом публично задекларированная ею сумма, потраченная на возвращение детей, составила лишь 18 тысяч долларов США.

Кроме того, появилась информация, что эта особа пыталась организовать пресс-конференцию для представителя страны-агрессора. Более того, главой киевского офиса ее организации является бывшая гражданка рф, которая сейчас пользуется дипломатическим паспортом как жена иностранного дипломата. Эта информация уже частично находится в публичном пространстве и известна соответствующим государственным органам - резюмировал он.

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