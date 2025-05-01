В Офис Омбудсмена поступило около 30 тысяч обращений о нарушении прав украинских военнопленных – Лубинец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал, что в прошлом году его офис получил 29 957 обращений о нарушениях российской федерацией прав украинских военнопленных. Об этом Лубинец сообщил во время выступления в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Во время каждого возвращения пленных на месте присутствуют мои сотрудники. Они смотрят, в каком состоянии нам возвращают наших героев и фиксируют факты нарушения прав военнопленных российской федерацией. Общее количество обращений, которые я получил по этому направлению – 29 957

Также Лубинец отметил, что в прошлом году он получил 13,5 тысяч обращений от действующих военных.

Отдельно хочу обратить внимание, что за 2024 год я получил более 13,5 тысяч обращений о нарушении прав от действующих военных. Более 1200 обращений от ветеранов