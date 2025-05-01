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В Офис Омбудсмена поступило около 30 тысяч обращений о нарушении прав украинских военнопленных – Лубинец

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

Дмитрий Лубинец сообщил, что Офис Омбудсмена получил 29 957 обращений о нарушениях прав украинских военнопленных. Также он получил более 13,5 тысяч обращений от действующих военных.

В Офис Омбудсмена поступило около 30 тысяч обращений о нарушении прав украинских военнопленных – Лубинец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал, что в прошлом году его офис получил 29 957 обращений о нарушениях российской федерацией прав украинских военнопленных. Об этом Лубинец сообщил во время выступления в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Во время каждого возвращения пленных на месте присутствуют мои сотрудники. Они смотрят, в каком состоянии нам возвращают наших героев и фиксируют факты нарушения прав военнопленных российской федерацией. Общее количество обращений, которые я получил по этому направлению – 29 957

- рассказал Лубинец.

Также Лубинец отметил, что в прошлом году он получил 13,5 тысяч обращений от действующих военных.

Отдельно хочу обратить внимание, что за 2024 год я получил более 13,5 тысяч обращений о нарушении прав от действующих военных. Более 1200 обращений от ветеранов

- отметил Лубинец.

Дополнение

Лубинец сообщил, что украинская и российская стороны в преддверии Пасхи начали вручение военнопленным писем от семей и посылок от Международного комитета Красного Креста.

Дмитрий Лубинец сообщил, что россия пытается получить данные об украинских детях через благотворительные фонды. Их интересуют личные данные детей на ВОТ, логистика возвращения, что может угрожать операциям.

Павел Зинченко

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