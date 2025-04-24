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Україна та росія обмінюються листами військовополоненим - Лубінець

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Українська та російська сторони розпочали обмін листами і посилками для військовополонених від родин та Червоного Хреста. Обмін відбувається за списками з 1500 осіб.

Україна та росія обмінюються листами військовополоненим - Лубінець

Українська і російська сторони напередодні Великодня розпочали вручення військовополоненим листів від родин і посилок від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив в Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лубінець, це відбувається за заздалегідь обумовленими списками з 1500 осіб, якими Офіс омбудсмена України обмінявся з російською уповноваженою з прав людини тетяною москальковою. За домовленістю сторін, всі листи для громадян України, які надіслали члени їхніх родин, будуть вручені адресатам.

Це було погоджено сторонами задля продовження гуманітарної ініціативи, започаткованої раніше, підкреслив Лубінець. Чиновник нагадав: ця ініціатива спрямована на те, щоб кожна утримувана особа могла повідомити про себе після потрапляння в полон.

Також з російською стороною обговорили продовження практики обміну листами від військовополонених як зворотної звістки для сімей про їхню долю, а також заходи для повернення військовополонених та розв’язання гуманітарних питань.

Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Акцентую, що родини повинні мати право отримати інформацію про свого рідного у полоні, а він — про сім’ю

– заявив Лубінець.

Він додав, що згідно Женевської конвенції кожен військовополонений має утримуватись в гідних умовах із реалізацією всіх прав.

Ми вас дуже чекали: омбудсмен розповів деталі передвеликоднього обміну полоненими та показав відео19.04.25, 18:55 • 4056 переглядiв

Євген Устименко

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